Спасатели нашли тела трех членов экипажа разбившегося Ил-112В

Спасатели обнаружили тела всех членов экипажа Ил-112В, который потерпел крушение в подмосковной Кубинке, сообщает ТАСС.

«Их доставляют в звенигородское бюро судебно-медицинской экспертизы на опознание», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

Поисковые работы на месте крушения завершены.

Самолет упал днем 17 августа. По предварительным данным, он рухнул при заходе на посадку в полутора километрах от аэродрома.

Сообщалось, что перед крушением экипаж воздушного судна доложил о возгорании правого двигателя. В качестве версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов.

По информации РИА «Новости», на борту опытного образца самолета находились три человека, все они погибли. Агентство сообщило, что Ил-112В был собран в Воронеже, а в Московскую область прилетел 13 августа для испытаний перед демонстрацией на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».