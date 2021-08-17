Эксперт объяснил, почему пилоты упавшего Ил-112В не могли спастись

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов объяснил, что пилоты Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, не могли катапультироваться из-за технических особенностей самолета. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам Попова, на боевых самолетах есть катапультные кресла, которые полуавтоматически «выкидывают» членов экипажа и они спускаются на парашютах. Для бортов транспортной авиации предназначены только парашюты. Однако Ил-112В летел слишком низко над землей, поэтому воспользоваться ими экипаж не смог.

«Транспортный самолет можно посадить в аварийном порядке на неподготовленной площадке: в поле или на дорогу, еще где-то. Поэтому катапульты там не ставятся», — отметил Попов.

По мнению эксперта, экипаж управлял самолетом до конца в надежде спасти машину и себя.

Попов предположил, что причиной крушения Ил-112В мог стать технический отказ двигателя и системы управления в результате возгорания.

«Потому что если пилоты подготовлены, мы знаем об этом, и самолет достаточно надежный, хороший, он прост в управлении. Достаточно качественно изготовленный, но отказы авиационной техники могут быть. Никто 100% гарантии не дает», — заключил специалист.

Как сообщалось ранее, опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе испытаний в Кубинке. Пилоты, которые управляли потерпевшим крушение в Кубинке Ил-112В, до последнего момента пытались отвести военно-транспортный самолет от домов.