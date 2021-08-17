Талибы* введут в школах Афганистана раздельные классы для мальчиков и девочек

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) приняло решение ввести в Афганистане раздельное обучение. Об этом сообщили в эфире телеканала Al Arabiya со ссылкой на представителя талибов.
Он отметил, что классы будут раздельными для девочек и мальчиков.
Кроме этого, представитель талибов подчеркнул, что главным приоритетом для движения остается обеспечение безопасности афганских граждан и дипломатических миссий.
Ранее талибы допустили участие женщин в управлении Афганистаном.
Как говорится в сообщении, в «Талибане» не желают делать женщин «жертвами».
При этом, по информации СМИ, талибы, захватив Кабул, замазали краской изображения женщин на витринах. Афганки обеспокоены тем, что они не смогут вести привычный образ жизни, а также получать образование и работать.
15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.
В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.