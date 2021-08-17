В Facebook заявили, что продолжат удалять аккаунты и контент «Талибана»*

Социальная сеть Facebook заявила CNBC, что не снимет запрет на контент, продвигаемый движением «Талибан» (организация запрещена в России) на их платформе, а также в Instagram и WhatsApp.

Компания подчеркнула, что считает организацию террористической, несмотря на последние события в Афганистане.

Специальная группа модераторов займется отслеживанием и удалением сообщений, изображений, видео и другого контента, связанного с «Талибаном». Сколько человек в их команде, не уточняется.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибло — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС. После этого талибы вплотную подошли к аэропорту Кабула и начали разгонять собравшуюся там толпу выстрелами. До этого были отменены все коммерческие рейсы, а транзитным рейсам рекомендовали изменить маршруты.

Ситуация в Кабуле, по сообщениям СМИ, остается напряженной: большая часть жителей спрятались по домам, а уже бывшие правительственные служащие переоделись в штатское, покинули рабочие места и присоединились к своим семьям, хотя в настоящее время боевых действий в городе нет.