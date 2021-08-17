Россиян предупредили об экстремальной жаре в ряде регионов

В Гидрометцентре заявили, что экстремальная жара прогнозируется в Астраханской и Волгоградской областях, столбики термометров достигнут значений более +40 ℃. Об этом сообщается в прогнозе метеоспециалистов.

Также сильную жару в течение недели обещают в Оренбургской области, Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области.

«19 августа в Астраханской и Волгоградской областях ожидается сильная жара (температура днем 40-41℃)», — уточняется в прогнозе Гидрометцентра.

17-21 августа синоптики прогнозируют жаркую погоду в западных, центральных районах Оренбургской области. 18-23 августа жарко будет в Удмуртии, Марий Эл. 18-22 августа рекордные показатели будут в Ульяновской области.

По данным Гидрометцентра, в Чувашии 19 и 20 августа температурные значения будут колебаться на отметке +31...36℃

Ранее климатолог рассказал, что в России может увеличиться смертность от волн жары.

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