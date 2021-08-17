На Камчатке двое туристов упали с вулкана на высоте 4 тысячи метров

На Ключевском вулкане на Камчатке двое туристов сорвались с ледника на высоте 4 тысячи метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как говорится в сообщении, в туристической группе было 12 человек. При спуске с ледника 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин оступились и упали. По данным Life, один из них катился по склону примерно 1000 метров.

Добраться до места падения спасатели оперативно не могут, так как для работы на такой высоте требуется пройти акклиматизацию. Планируется, что в ближайшее время на место происшествия отправится вертолет Ми-8.

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позже сообщалось, что крушение вертолета Ми-8 с туристической группой на борту не привело к отмене ранее забронированных вертолетных экскурсий на полуострове.