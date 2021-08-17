Четверых афганцев принудительно выдворяют из Санкт-Петербурга

Четверо граждан Афганистана, опасаясь возвращаться на родину из-за действий талибов (организация запрещена в России), пытаются добиться отмены решения петербургского суда об их выдворении. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Группа афганцев приехала в Санкт-Петербург на чемпионат «Евро-2020». После завершения чемпионата иностранцы отказались возвращаться в Афганистан, аргументируя тем, что на родине их могут казнить представители движения «Талибан». Таким образом афганцы нарушили правила пребывания на территории России. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил им наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.

Афганцы с данным решением не согласились и подали апелляцию. Они пояснили, что их родным языком является язык пушту, а постановление суда было составлено на персидском языке, поэтому они его не поняли. Документы были возвращены в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для перевода на язык пушту. Адвокаты афганцев готовят новую апелляцию.

Ранее сообщалось, что после смены власти рядовые граждане Афганистана столкнулись с агрессией со стороны талибов. Члены группировки врываются в дома, заставляют готовить им еду, а затем забирают последние деньги. Многие афганцы бегут к границам соседних стран и просят выпустить их, но боевики остаются непреклонными.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.