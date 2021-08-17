Решивший выпить за свое назначение полицейский был уволен за хулиганство

Служба британского офицера полиции не продлилась долго после того, как он в состоянии алкогольного опьянения пытался вломиться в машину скорой помощи, пишет Daily Mail.

Доминик Годбольд из Гэмпшира в Англии был уволен из полиции после инцидента, связанного с дебоширством во время празднования по поводу его назначения на службу.

По сообщению издания, новоиспеченный офицер был обнаружен командой медиков лежащим в рвотной луже. После того, как две сотрудницы скорой попытались ему помочь, офицер стал вести себя агрессивно, нецензурно обругал женщин, а позже стал стучать в двери и окна машины скорой помощи. Медикам пришлось позвонить в полицию, которая в свою очередь арестовала коллегу.

«Он был пьян и вел себя неадекватно для полицейского, и создавал такие проблемы, с которыми изо дня в день имеют дело сотрудники службы реагирования. Две женщины-сотрудницы скорой помощи просто делали свою работу, когда они нашли офицера Годбольда на полу и пришли ему на помощь. А вместо этого он начал их оскорблять», — сообщил следователь Стивен Морли.

Адвокат полицейского предлагал быть более снисходительным к офицеру, поскольку, он искренне раскаивается в своем проступке. А также просил учитывать, что такое поведение связано с тем, что незадолго до инцидента была вторая годовщина смерти его отца.

«Я почти бросил пить. В целом», — сообщил Годбольд.

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