За штурвалом разбившегося в Кубинке Ил-112В находился Герой России Николай Куимов

За штурвалом разбившегося в Кубинке во время испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находился Герой России Николай Куимов, заслуженный летчик-испытатель, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов», — рассказали в ОАК.

По данным СМИ, также на борту находились летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

По предварительным данным, экипаж самолета погиб. В экстренных службах сообщили, что на борту находились три человека.

30 марта 2019 года летчик-испытатель Николай Куимов командовал экипажем, который провел первый испытательный полет опытного образца Ил-112В.

Предполагалось, что Ил-112В будет показан на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Жуковском.

Позднее появилось видео, на котором Ил-112В снижается, после чего у него загорается один из двигателей. В конце видео самолет, перевернувшись в воздухе и предположительно потеряв управление, падает в поле носом вниз.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России в постсоветское время с нуля. Работы по его созданию ведутся с 2014 года.