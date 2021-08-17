В Башкирии задержали банду вымогателей, похищавших преступников

В Уфе задержали двух братьев, организовавших банду, которая занималась похищением людей, причастных к незаконному обороту наркотиков, и вымогательством у них денег. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан.

По информации ведомства, банда орудовала в городе на протяжении полугода. Для того, чтобы получить деньги с похищенных, преступники избивали их и угрожали оружием. Всего от действий банды пострадало 12 человек. Как отмечают следователи, преступники считали, что жертвы не станут обращаться в полицию, так как сами замешаны в незаконных делах.

«Основными организаторами преступной группы были двое ранее судимых за разбой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство братья 22 и 32 лет. Они создали устойчивую вооруженную банду и привлекли к своей преступной деятельности ряд граждан», — говорится в сообщении МВД.

Один из потерпевших стал жертвой банды два раза, лишившись 150 тыс. рублей, еще четыре жертвы преступников отдали им 110 тыс. рублей.

В настоящее время задержанные находятся под стражей, оружие изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм».

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