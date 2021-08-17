Дети из охваченной лесными пожарами Якутии смогут отдохнуть в двух лагерях

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить отдых детей из охваченной лесными пожарами Якутии в двух лагерях. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В перечне поручений по итогам совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров говорится, что ребята смогут отдохнуть в «Океане» и «Орленке».

«Правительству России совместно с правительством Республики Саха (Якутия) обеспечить ... направление на отдых в летние лагеря «Орленок» и «Океан» детей, проживающих в селе Бэс-Кюель Горного улуса Республики Саха (Якутия)», — уточняется в поручении российского главы.

Должно быть исполнено это поручение до 20 августа.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Республики Саха Айсен Николаев.

Ранее вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе поездки в Якутию потребовал более основательно подходить к координации работы по тушению лесных пожаров в республике