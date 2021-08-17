Украинский полицейский 4 года не ходил на работу и получал зарплату

В Киеве сотрудник полиции не приходил на работу, но продолжал получать зарплату. За это время ему выплатили 400 тысяч гривен (более одного миллиона рублей), сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

«Начиная с октября 2016 по декабрь 2019 года, указанный работник полиции получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева, при этом на свое рабочее место не выходил, возложенные на него служебные обязанности не исполнял, фактически проживал в городе Львов», — уточнили в ведомстве.

Как выяснилось, непосредственный руководитель прикрывал этого полицейского, не выдавая факт отсутствия своего подчиненного на работе.

В результате двое бывших работников правопорядка подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенным в крупном размере. Теперь решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее заместитель главы следственного управления МВД Бурятии был задержан по подозрению в коррупции.