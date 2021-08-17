Кардиолог объяснила, как проще всего снизить давление

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Екатерина Савченко заявила, что если у человека повысилось давление, его можно снизить и без употребления таблеток. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на специалиста.

По словам Савченко, помогут такие простые действия, как открытие окна и проветривание помещения. Еще эффективно будет, если человек снимет тесную одежду.

«Однако следует помнить, что данные методы ни в коем случае не заменяют лекарственной терапии или посещения врача. Они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии. И то, если речь идет о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьезными жалобами», — обратила внимание медик.

Также понизить давление без приема лекарств можно, отказавшись от курения, снизив потребление соли до менее 5 г/сут, увеличив регулярные физические нагрузки.

Как подчеркнула Савченко, пациентам с первой степенью артериальной гипертонии врачи могут и не назначить медикаментозную терапию.

При этом установить конкретную причину повышения артериального давления получается у 5-10% пациентов. В результате чаще всего при подобных случаях можно говорить о вторичной гипертонии.

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