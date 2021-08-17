Несостыковку обнаружили на фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

Пользователи сети нашли на несоответствие фотографий и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, передает украинский телеканал ТСН.

Так, они указали, что на видео из дома Павлова он ходит перед смертью по коридору. При этом в руках у него находились оружие и телефон. На ногах у градоначальника были надеты тапки на босу ногу. Затем на кадрах видно, как кошка убегает прочь, испугавшись громкого выстрела.

После смерти были опубликованы фото погибшего Павлова. На снимках видно, что на его ногах надеты темные высокие носки.

Как сообщает телеканал, в полиции такую несостыковку объяснить не смогли.

15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на веранде его дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье.

Позже Национальная полиция Украины сообщила, что расследует смерть чиновника как умышленное убийство.