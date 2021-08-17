Начальник охраны Ельцина рассказал подробности об «августовском путче»

Начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков в беседе с «Известиями» рассказал подробности об «августовском путче» — событиях 18-21 августа 1991 года в СССР.

Журналисты задали ему вопрос о том, возникали ли у него подозрения по поводу того, что в Кремле и КГБ «что-то готовится».

Коржаков ответил, что в тот период » не было никаких контактов» с председателем КГБ Владимиром Крючковым.

«Я впервые увидел его за два дня до путча, 17 августа. Он пригласил Ельцина к себе, я тогда в первый раз поднялся в новое здание КГБ. Познакомились, он пошел нас проводить. Когда я сажал Ельцина в машину, Крючков мне говорит: «Берегите Бориса Николаевича». Ельцину, видимо, понравилось, он запомнил. И Владимиру Путину потом сказал: «Берегите Россию»», — продолжил Коржаков.

Он также заявил, что Михаил Горбачев «наверняка знал» о планах Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).

«После Крыма он должен был въехать в Москву на белом коне. И связь ему на даче в Форосе никто не отключал», — рассказал Коржаков.

Кроме того, он признался, что относится к Горбачеву положительно, так как, «если бы он не начал перестройку и перемены, мы бы загнулись».

Коржаков добавил, что первая ночь в Белом доме «была веселая» — «плясали, пели, водку пили», При этом, по его словам, вторая ночь «выдалась совсем другой».

Ранее бывший генеральный прокурор РФ Валентин Степанков, руководивший расследованием дела ГКЧП, в канун 30-й годовщины «августовского путча» в интервью «Газете.Ru» рассказал о мотивации заговорщиков и изоляции Горбачева, срыве переговоров ГКЧПистов и Ельцина из-за последствий алкоголя, звонке советского руководителя президенту США Джорджу Бушу-старшему, отказе военных исполнять приказы и определившем исход тех событий героизме москвичей.