Опубликованы спутниковые снимки хаоса в аэропорту Кабула

Опубликованы новые спутниковые изображения аэропорта Хамида Карзая в Афганистане, где проходит эвакуация. Об этом сообщает NDTV.

На изображениях видны огромные пробки возле аэропорта и толпы людей на взлетно-посадочной полосе. На дорогах за пределами аэропорта царит хаос — люди в спешке бросали свои автомобили, чтобы сесть на последние самолеты.

На другой фотографии припаркованный самолет окружен людьми, борющимися за проникновение в кабину — сейчас полеты из Афганистана закрыты.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны, набив деньгами вертолет.

Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибло — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолета ВВС.

«Газета.Ru» следит за происходящим в Афганистане в режиме онлайн.