Взрыв электросамоката снес стену и выбил стекла в квартире в Перми

В одной из многоэтажек Перми электросамокат, взорвавшийся во время подзарядки, разнес стену и выбил стекла. Об этом сообщает 59.ru.

Жительница дома Ольга, в котором произошел взрыв, рассказала, что в момент инцидента гуляла во дворе дома.

«В квартире начался пожар и всю лестничную клетку заволокло дымом. Люди начали эвакуироваться. Кто попугая спасал, кто кошку. Я тоже сказала своей дочери бежать. Очень за нее переживала, потому что мы живем на 15-м этаже, и ей, чтобы покинуть дом, нужно было пробегать именно через эту квартиру», — рассказала Ольга.

Издание отмечает, что в результате взрыва пострадал только хозяин самоката, арендатор квартиры. Сейчас он находится в больнице с ожогами 20% тела.

Ранее в Санкт-Петербурге электросамокатчик врезался в стоявшую на дороге машину. В результате мужчина, управлявший двухколесным транспортом, упал на землю и потерял сознание.

Мужчина на самокате двигался по пустой дороге ночью. Неизвестно, почему он влетел в припаркованный автомобиль, находящийся в правом ряду.

В момент происшествия дорога была свободной и управлявшему электросамокатом, по предварительным данным, ничего не мешало.