Кот продемонстрировал метод «стекания» по лестнице

Пользовательница TikTok Рэйчел опубликовала видео со своим котом Рики, который продемонстрировал необычный способ спуска по лестнице.

Рики даже не пришлось использовать лапки. Кот просто улегся на бок и постепенно стекал по лестнице вниз.

За несколько дней с момента публикации ролика, кот успел привлечь внимание пользователей TikTok более 2,7 миллионов раз, видео набрало более 797 тыс. лайков и 9 тыс. комментариев.

Необычный способ спуска вниз по лестнице вызвал отклик у пользователей, которые хвалили «свежий» подход кота к рутинному действию.

Ранее пользовательница TikTok поделилась видео, в котором на своем примере показывает, что с помощью ультрафиолетового света можно определить вставные зубы.

На видео 23-летняя Эмма рассказала, что вдохновилась роликом другой девушки. Эмма наглядно показала, что под ультрафиолетом вставные зубы выглядят темнее, чем остальные.

В публикации отмечается, что более темное отражение вставных зубов под ультрафиолетовым излучением происходит из-за материалов, которые используются в их изготовлении.