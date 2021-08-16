Свердловский губернатор не оценил помытую к его приезду дорогу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осудил главу города Серова Василия Сизикова за помытую перед его визитом дорогу. Обращение глава региона опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, он случайно узнал, что грунтовую дорогу на улице Новолесопильной полили перед его приездом.

«Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину как на чудо. Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили», — написал Куйвашев.

Ранее Сизиков уже попадал в поле зрение российских СМИ. Несовершеннолетний сын чиновника из Свердловской области заработал почти полмиллиона за год. Также в его пользовании числятся жилой дом и квартира. Сам мэр города Серова Василий Сизиков за 2018 год заработал 2,58 млн рублей. Он объяснил, что источник дохода его сына — алименты, которые он выплачивал на протяжении долгих лет.