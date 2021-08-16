Появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

Появилось видео с камер видеонаблюдения, расположенных дома у погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

На записи видно мужчину, который ходит по комнате с телефоном и оружием в руках. Следующие кадры с камер, расположенных на входе в дом. На видео появляется кошка, резко выбегающая из дома. Вероятно, в этот момент был произведен выстрел.

Ранее официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии причины смерти мэра Кривого Рога.

15 августа мэра Павлова обнаружили мертвым на веранде собственного дома в селе Вольное Днепропетровской области. По предварительным данным, рядом с телом было найдено охотничье ружье.