Врач Роспотребнадзора рассказала о постковидном синдроме у переболевших COVID-19

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявила, что порядка трети переболевших коронавирусом нового типа спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела, передает РИА «Новости».

По ее словам, постковидный синдром вызывает значительное снижение качества жизни.

Врач пояснила, что при легком течении COVID-19 пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелом и тяжелом это происходит через три-шесть недель. При этом симптоматика все равно может сохраняться на протяжении нескольких недель и месяцев, даже после того, как ПЦР-тест у пациента оказывается отрицательным, указала она.

Как отметила специалист, в большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, он постепенно регрессирует и исчезает, однако у некоторых сохраняется более длительное время.

Эксперт также предупредила, что связь между тяжестью течения коронавируса и частотой постковидного синдрома прослеживается не всегда. Даже у людей, переболевших в легкой форме, могут возникнуть постковидные осложнения, продолжила врач.

Она подчеркнула, что реабилитация после COVID-19 необходима всем пациентам.

«И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ», — заключила Омарова.