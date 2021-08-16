Три брата упали в выгребную яму и погибли

Три брата погибли в американском штате Огайо после того, как упали в выгребную яму на животноводческой ферме, пишет New York Post.

Инцидент произошел 10 августа. Как сообщает издание, на семейной ферме трое мужчин провалились в выгребную яму, когда они проводили техническое обслуживание насоса для откачивания навоза. Это были братья Уэбкеры — 37-летний Гэри, 35-летний Брэд и 31-летний Тодд. Их вытащили из ямы в бессознательном состоянии примерно через 20 минут после вызова спасателей.

Двух братьев доставили в больницу Огайо. Брэда Уэбкера же отвезли в клинику в Индиане. Медикам не удалось спасти ни одного из пациентов. Предварительное вскрытие показало, что причиной смерти братьев стало удушье.

Выгребные ямы могут выделять такие опасные газы, как метан, сероводород, угарный газ и аммиак. Низкая концентрация данных химических соединений может привести к тошноте, головной боли и головокружению, а повышенная концентрация — к затрудненному дыханию и смерти.

Ранее в Воронежской области пять человек погибли в сливной яме во дворе частного дома: члены одной семьи и их сосед пытались спасти упавшего туда двухлетнего ребенка. Еще один человек, также старавшийся помочь людям выбраться, смог спастись.