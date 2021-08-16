Хаос в аэропорту Кабула попал на видео

В аэропорту Кабула наблюдается хаос из-за того, что там собрались сотни людей, которые пытаются покинуть Афганистан. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, что при этом число прибывающих людей растет. Они толпятся у входа в единственный аэропорт афганской столицы. Также люди пытаются попасть в самолеты, чтобы улететь даже стоя, без места.

Часть людей, пытаясь добраться до воздушной гавани, бросают машины прямо на обочине. На пути к аэропорту слышны взрывы.

По информации телеканала Аl-Jazeera, причиной воцарившегося хаоса также является интенсивность полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий.