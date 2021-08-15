Депутат рассказала, как выгодно получить жилье без ипотеки

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская заявила, что государство планирует построить наемные дома для тех, кто не может позволить себе ипотеку. Об этом сообщает URA.RU.

«Приватизировать такую квартиру нельзя. Это только для решения проблемы жилищных условий, в том числе для молодых семей. Федеральные власти озаботились вопросом строительства определенного количества таких домов, но для всей страны их нужно будет очень много, так как очередь на них большая», — сказала она.

По словам Хованской, это может быть выгодно и застройщикам. Для них пока не существует налоговых льгот, но земельные участок будет предоставляться без аукционов.

«Это уже колоссальный плюс. Единственное — им возмещаются затраты, которые они понесли, не сразу, а постепенно, как любая аренда в нежилом фонде», — добавила она.

Ранее сообщалось, что российский рынок недвижимости близок к перегреву, о чем свидетельствует рост цен на первичное жилье.