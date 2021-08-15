Сирены оповещения о возможном ЧС включили в Геленджике из-за сильных ливней

Из-за сильных ливней в Геленджике включили сирены, предупреждающие о возможном ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Краснодарском крае прошли сильные дожди, которые привели к подтоплению пяти муниципалитетов, в их числе — Новороссийск и Анапа (там за ночь выпала месячная норма осадков — 109 мм). Циклон, по данным МЧС, будет активен в регионе вплоть до утра 16 августа, выпадут осадки до 140 мм.

Непогода на Кубани привела к подтоплениям 1,4 тыс. домов и более 1,8 тыс. придомовых территорий в 19 населенных пунктах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Затопило также один участок краевой автомобильной дороги.