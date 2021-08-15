Смерть мэра Кривого Рога расследуют как умышленное убийство

Национальная полиция Украины расследует смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова как умышленное убийство. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

«На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства. <...> По данному факту следователями открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — указано в сообщении.

Украинский политик Вадим Рабинович на своей странице в Facebook сообщил, после смерти Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии Слуга Народа Александр Котляр.

Ранее мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на веранде его дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье.