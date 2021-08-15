Мэра Кривого Рога обнаружили мертвым

Мэр Кривого Рога Константин Павлов обнаружен мертвым в собственном дворе. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский политик Вадим Рабинович.

По предварительной информации, тело мэра нашли на веранде его дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Смерть Павлова также подтвердил губернатор Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко. Других подробностей не сообщается.

«Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей», — сказал Резниченко в беседе с strana.ua.

Правоохранительным органам Украины предстоит установить причины и обстоятельства смерти мэра Кривого Рога.

В июле сообщалось, что глава Коломенского городского округа Денис Лебедев был найден мертвым в своей квартире.