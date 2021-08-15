Российское посольство в Кабуле не видит необходимости в эвакуации

В Кабуле сейчас напряженная обстановка, но военных действий не ведется, и угрозы сотрудникам российского посольства нет. Об этом заявили ТАСС в дипведомстве.

«Насколько мы знаем, в настоящее время стороны ведут политические контакты», — заявили в посольстве.

В дипведомстве отметили, что пока им не требуется эвакуация.

До этого директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сказал, что российских дипломатов не планируется эвакуировать. При этом США, например, решили вывезти персонал дипмиссии из Кабула в ближайшие 72 часа.

Германия, в свою очередь, приостановила работу своего посольства в Кабуле и призвала граждан покинуть страну, сообщает РИА «Новости».

15 августа талибы (организация запрещена в России) полностью окружили Кабул и входят на территорию аэропорта афганской столицы. До этого они захватили авиабазу Баграм в Афганистане, которую армия США передала правительственным войскам.

Руководство движения гарантировало безопасность посольства России в Кабуле. Однако при этом в последние часы они велели всем иностранцам, которые останутся в городе, зарегистрироваться.