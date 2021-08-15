Камчатский министр назвал дороги Забайкалья «жопой»

Министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков своем в Instagram опубликовал пост, в котором нелестно отозвался о дорогах в Забайкалье.

Чиновник в социальной сети выложил фотографию города Петровск-Забайкальский, сопроводив ее критикой в адрес этого места. После большого количества гневных комментариев он уточнил, что имеет ввиду дороги.

В комментарии Telegram-каналу «Подъем» глава пресс-службы правительства Забайкалья Роман Шадрин заявил, что считает подобное вздором и чепухой.

«Это вздор какой-то. Не вижу смысла комментировать такую чепуху», — сказал он, отмечая, что сам пост увидеть не успел.

Ранее жители Красноярска раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина из-за того, что тот не почувствовал запаха гари, когда был в Красноярске. Из-за наплыва критики спортсмену пришлось закрыть комментарии к посту. Ягудин также признал, что «совершил глупость».

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов, с свою очередь, назвал жителей региона, которые жалуются на смог из-за лесных пожаров, «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма».