Девять человек пострадали при столкновении маршрутки с деревом в Ставрополе

Не менее девяти человек пострадали после того, как маршрутка врезалась в дерево в Ставрополе, сообщает kp.ru со ссылкой на региональную службу МЧС РФ.

Инцидент произошел около полудня по местному времени. Перед столкновением автомобиль сбил пешехода.

«На данный момент пострадавший пешеход госпитализирован, на месте ДТП оказывают медицинскую помощь пассажирам», — сообщили в экстренных службах.

По словам очевидцев, машина проехала на красный сигнал светофора, вылетела с дороги и протаранила ограждение.

Ранее подобное происшествие произошло в Венгрии: автобус перевернулся, в результате чего погибли не менее восьми человек и еще 48 получили ранения.

До этого в американском штате Нью-Йорк перевернулся туристический автобус, направлявшийся к Ниагарскому водопаду. В результате все 57 человек, которые находились на борту, были доставлены в больницы с травмами от незначительных до серьезных.