Опубликовано архивное видео с погибшим в Турции летчиком Кузнецовым

РЕН ТВ опубликовал архивное видео с полковником Евгением Кузнецовым, который находился на борту разбившегося в Турции самолета Бе-200.

В интервью летчик рассказывает об особенностях Бе-200.

«Самолет изумительный, очень легкий в управлении, дружелюбный. Я всю жизнь летал на истребителе, в частности, на Су-33. Приняли решение, что этим самолетом (Бе-200) управлять очень легко: такая же ручка управления, как на истребителе. Конечно, он «петли» всякие не крутит, но горизонтальное маневрирование у него на высоте», — поделился Кузнецов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции.

В Минобороны России подтвердили, что жертвами разбившегося в Турции российского пожарного самолета Бе-200, стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны, указывавших очаги пожара.

Самолет был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.