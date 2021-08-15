Не менее 8 человек погибли в ДТП в Венгрии

Не менее восьми человек погибли и еще 48 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в Венгрии, сообщает полиция страны.

«Полиция начала проверку на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел примерно в 70 километрах от Будапешта. Причины ДТП пока не называются.

Ранее в в американском штате Нью-Йорк перевернулся туристический автобус, направлявшийся к Ниагарскому водопаду. В результате все 57 человек, которые находились на борту, были доставлены в больницы с травмами от незначительных до серьезных.

До этого подобный инцидент произошел в Турции. В результате пострадали порядка 33 человек.