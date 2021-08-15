На Гаити произошло еще одно землетрясение, магнитудой 5,8, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, население которой составляет около 125 тыс человек. Сообщений о разрушениях не поступало.

Ранее, в субботу, 14 августа, у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.

По данным властей республики, сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп, в которых зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа. Больше всего погибших обнаружено в департаменте Юг. Изначально сообщалось о 29 погибших.

Позднее стало известно, что в результате землетрясения погибли 304 человека, еще более 1800 пострадали. Правительство Гаити ввело в стране режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц.