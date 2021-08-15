Красный крест Ливана заявил о не менее 20 погибших при взрыве газового танкера

Красный крест Ливана в своем Twitter сообщил о не менее 20 погибших при взрыве газового танкера в северо-западном районе Аккар.

«Наши команды транспортировали в районные больницы 20 тел погибших и более семи раненых в результате взрыва танкера в Аккаре», — указано в сообщении.

Уточняется также, что на месте работают 22 спасательные команды Красного креста.

https://twitter.com/RedCrossLebanon/status/1426710258051948545

Ранее сообщалось, что в Ливане из-за взрыва газового танкера погибли 10 человек и более 100 пострадали.

Инцидент, по данным телеканала Al Arabiya произошел в городе Теллил в районе Аккар на северо-западе страны.

4 августа 2020 года в ливанской столице Бейруте произошел мощный взрыв. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали почти 200 человек, свыше 5 тыс. ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тыс. местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 т аммиачной селитры.