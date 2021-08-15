В Ливане из-за взрыва газового танкера погибли 10 человек и более 100 пострадали

В Ливане, в городе Теллил округа Аккар на северо-западе страны, в результате взрыва газового танкера погибли десять человек и еще более 100 пострадали, сообщает телеканал Al Arabiya.

«По данным источников Al Arabiya, по меньшей мере 10 человек погибли и до 100 получили ранения», — сообщили в эфире.

В 2020 году 4 августа в ливанской столице Бейруте произошел мощный взрыв. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали почти 200 человек, свыше 5 тыс. ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тыс. местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 т аммиачной селитры.