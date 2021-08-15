Спасательная операция на месте крушения Ми-8 на Камчатке возобновилась

На месте крушения Ми-8 на Курильском озере на Камчатке возобновилась после улучшения погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«С наступлением светлого времени суток 15 августа камчатские спасатели продолжили поисковые работы в районе Курильского озера, где потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами на борту. В течение субботы, 14 августа, спасателями МЧС России совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника было проведено патрулирование побережья Курильского озера на лодках», — указано в сообщении.

Также в МЧС сообщили, что водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров.

Ранее стало известно, что семьи погибших при крушении вертолета на Камчатке получат по 3 млн рублей.

Вертолет, на борту которого находились 13 туристов и трое членов экипажа, разбился на Курильском озере. Спасатели и военные подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении.

Всего в результате авиакастастрофы погибли восемь человек, в том число командир вертолета и ребенок. Спаслись восемь человек, среди них два члена экипажа.