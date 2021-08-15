Житель Южной Каролины дважды выиграл в лотерею за две недели

Житель американского штата Южная Каролина дважды выиграл в лотерею за две недели — с разницей в одиннадцать дней, сообщает телеканал CNN.

Первый выигрыш в размере $40 000 победитель получил 16 июля, а спустя 11 дней, 27 июля мужчина выиграл $3 млн в лотерее Mega Millions Quick Pick.

«Шансы на выигрыш $40 000 в розыгрыше Mega Millions составляют 1 к 931 001, а шансы на выигрыш $3 млн составляют примерно 1 к 13 миллионам», — прокомментировали в оргкомитете лотереи.

В обоих случаях победителю не хватило всего одного числа, чтобы выиграть джекпот. Мужчина отметил, что до сих пор не может поверить, что он выиграл дважды в течение двух недель.

Ранее стало известно, что в Казани ищут победителя лотереи, выигравшего 50 млн рублей.

Известно, что он приобрел счастливый билет на сайте «Столото» за 100 руб.