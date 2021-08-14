Британец, обвиняемый в шпионаже в пользу России, был женат на украинке

Сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России, был женат на украинке. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, Смит в 2002 году женился на украинке Светлане Макогоновой из Одессы. Пара изначально жила в Шотландии, потом перебралась в Англию, а затем в Германию.

Ранее сообщалось, что британца, задержанного в Германии по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, заключили под стражу.

Глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя заявления о якобы британском шпионе России, заявил, что немецкая сторона «с чрезвычайной серьезностью» воспринимает «данные о разведывательной деятельности в интересах российской спецслужбы», поскольку «шпионаж против близкого союзника на немецкой территории абсолютно неприемлем». По словам министра, он будет поддерживать расследование.

Согласно данным немецкой Генпрокуратуры, до ареста британец был сотрудником посольства Соединенного Королевства в Берлине. В доме и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски.