По меньшей мере 29 человек погибли из-за землетрясения в Гаити

В управлении гражданской защиты Гаити заявили, что как минимум 29 человек стали жертвами землетрясения в стране, передает ТАСС.

«В настоящий момент проходят поиски погибших. <…> На настоящий момент зарегистрировано 29 погибших», — сказали в ведомстве.

По данным властей, сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.

Ранее число погибших в результате землетрясения у побережья Гаити увеличилось до 15 человек. По данным портала, при землетрясении также пострадали 333 человека. Как отмечается, из-за землетрясения были разрушены более семи тысяч домов. Власти Гаити подчеркнули, что следует ожидать дальнейшего роста числа жертв и пострадавших.

Землетрясение у берегов Гаити магнитудой 5,9 произошло в воскресенье, 7 октября. Эпицентр находился на глубине более 15 километров в 20 км к юго-востоку от населенного пункта Ти Пор-де-Пе. Как отмечается, угроза цунами не объявлялась. В стране объявлен режим ЧС.