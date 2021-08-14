МЧС: циклон на Кубани может вызвать смерчи, оползни и подъемы рек

Циклон в Краснодарском крае может привести к различным природным катаклизмам. Об этом журналистам сообщили в МЧС по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

«По данным Росгидромета, циклон продолжит оказывать свое воздействие на северо-западные районы Краснодарского края до конца суток 16 августа. Также в 16 муниципалитетах региона возможна активизация экзогенных процессов (оползни, сели)», — сказали в ведомстве.

Также в регионе на побережье Черного моря прогнозируют формирование смерчей, а в реках юго-восточной части края и Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, добавили в МЧС. В министерстве обратились к местным жителям с просьбой не покидать жилье без необходимости.

Ранее в МЧС России по Краснодарскому краю объявили о введении режима «чрезвычайная ситуация» в 14 муниципалитетах региона. В ведомстве отметили, что спасатели провели эвакуацию 989 детей из пяти лагерей в безопасную зону. Также в пункте временного размещения находятся 847 жителей из различных районов региона, среди них 588 детей.