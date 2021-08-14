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Очевидец взрыва в автобусе в Воронеже рассказал, как спасал пострадавших

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@riavrn/vk.com

32-летний Денис Щупка, ставший свидетелем взрыва автобуса в Воронеже, заявил, что после ЧП сразу же поспешил на помощь раненым. Об этом он рассказал RT.

«Мы с другом взяли воды, давали им попить, вытаскивали раненых из автобуса. Точнее, вытаскивал больше Игорь Пахачев, он самый первый кинулся на помощь пострадавшим, а мы уже размещали их на лавках поблизости. У самых тяжелораненых были сильные повреждения ног. Со жгутами были проблемы — чтобы люди не умерли от кровопотери, перевязывали им ноги ремнями», — рассказал он.

По его словам, в кадетском корпусе МЧС его научили оказывать первую помощь.

Губернатор Воронежа Александр Гусев обещал наградить всех, кто помогал пострадавшим.

Автобус взорвался вечером 12 августа возле остановки общественного транспорта на улице Кольцовской. Водитель заявил прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС, что его автобус не был оборудован газовыми баллонами, так как работал на дизельном топливе. Сообщалось о 22 пострадавших в результате взрыва, еще двое человек скончались.

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