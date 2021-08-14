На Алтае женщина удерживала выпавшего из окна мужчину до приезда МЧС

Жительница Горно-Алтайска в ожидании спасателей держала мужчину и не давала ему упасть с высоты. Видео опубликовано на Mash.

Инцидент произошел на восьмом этаже жилого дома на улице Советской. На кадрах видно, что мужчина пытается вырваться и ругается на женщину, пытающуюся его спасти. По какой причине он оказался за окном, пока неизвестно.

«Очевидцы сообщают, что свесившегося из окна мужчину затащили обратно в квартиру прибывшие на место сотрудники полиции и МЧС», — отмечает «Подслушано Горно-Алтайск».

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке женщина спасла полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна второго этажа. Родители малыша находились к квартире и занимались домашними делами, когда услышали крик своего ребенка с улицы. 64-летняя Светлана Санарова, спасшая мальчика, рассказала, что в тот день день возвращалась из магазина, когда заметила малыша в окне. Бросив пакеты с покупками, она подбежала к дому, протянула руки и подхватила падающего ребенка. По словам женщины, времени на обдумывание решения у нее не было, и она поступила так, как подсказало ей сердце.