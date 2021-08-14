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СМИ раскрыли детали инцидента с задушенной женщиной на севере Москвы

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alyona.polischuk/vk.com

Телеканал РЕН ТВ сообщил детали убийства 33-летней уроженки Белоруссии на севере Москвы.

По информации телеканала, убийца повалил свою жертву на землю. После этого злоумышленник оттащил женщину к кустам, где и задушил ее.

Как сообщается, на крик еще живой на тот момент женщины прибежали охранники, которые находились неподалеку от места случившегося. Преступник их заметил, после чего бросился в реку и скрылся. Его жертва была обнаружена обнаженной.

Позже на месте преступления нашли нож, мужскую куртку, медицинскую маску, наушники. Данные вещи могут принадлежать убийце.

Ранее главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило, что убийство произошло ночью 14 августа в сквере недалеко от Лазоревого проезда. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого в Курской области 30-летний врач-реаниматолог задушил 21-летнюю медсестру прямо на рабочем месте.

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