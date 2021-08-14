В Киеве начались столкновения националистов и полиции

Ультраправая партия «Нацкорпус» проводит акцию под офисом президента Украины Владимира Зеленского, которая переросла с столкновение с полицией. Видео с места событий опубликовало агентство РИА «Новости».

Судя по кадрам, в ходе столкновения были задействованы дымовые шашки и взрывпакеты. Националисты также кидают в полицейских автомобильные шины.

По данным издания «Страна.ua», конфликт начался после того, как лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий отказался выполнять требование по досмотру при проходе через кордон полиции.

Акцию под офисом президента нацисты проводят в связи с арестом некоторых своих членов. Лозунг мероприятия — «остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов». Под стражей по решению суда на два месяца без возможности внесения залога оказался неформальный лидер организации Сергей Величко и еще шесть человек — Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев. Следствие считает, что харьковская банда под руководством членов ультраправой партии занималась вымогательством и давлением на бизнесменов более трех лет. В одном из восьми опубликованных СБУ роликов можно услышать, как члены ОПГ угрожали бизнесменам из сферы ритуальных услуг, обсуждали планы по их запугиванию и рассказывали о сожженных микроавтобусах-катафалках.

ОПГ хорошо была обеспечена, в том числе гранатами и стрелковым оружием. При обыске у них нашли и поддельные документы. По данным пресс-службы СБУ, в банду входили примерно 50 активных членов, а в месяц их доход был более миллиона гривен (2,75 миллиона рублей).

Также протестующие требуют от властей Украины публично отказаться от договоренностей по имплементации Формулы Штайнмайера.