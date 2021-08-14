В затопленной Анапе люди эвакуируются на надувном драконе

В Анапе на затопленной улице люди спасаются от воды на надувном аттракционе «Морской дракон». Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

В сообщении уточняется, что «банан-дракон» неожиданно пригодился для эвакуации. На кадрах видно, как люди складывают вещи на надувной плот, некоторые забираются на него сами.

В настоящее время в городе введен режим ЧС. В пунктах временного размещения находится более 450 человек, среди которых есть и туристы. Некоторые отели стали непригодны для проживания.

Ранее сообщалось, что в зоне подтопления из-за сильных дождей оказался аэропорт Анапы — дороги к нему размыло.

В Краснодарском крае второй день наблюдается аномальная погода. В ночь на 13 августа стихия ударила по Анапе, Крымску, Темрюку и другим районам края: затопило свыше 1,4 тыс. домов местных жителей, электроснабжения лишились свыше 108 тыс. человек. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, службы оказывают местным жителям всю необходимую помощь, в частности, откачивают воду, восстанавливают водоснабжение.