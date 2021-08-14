Путин позвонил семье из Надыма, чтобы узнать их впечатления об отпуске

Президент России Владимир Путин позвонил семье Гавриленко из Надыма, которая побывала в Сочи по его приглашению, и поинтересовался впечатлениями об отпуске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что в Сочи для семьи Гавриленко была организована экскурсионно-развлекательная программа. Они посетили горный курорт «Роза Хутор», парк «Ривьера», дельфинарий. Семья совершила морскую прогулку и побывала с экскурсией в имеретинском кластере, где проводились зимние Олимпийские игры, в том числе на автодроме.

У Оксаны и Геннадия Гавриленко из Ямало-Ненецкого автономного округа восемь детей. В 2021 году они стали одной из многодетных семей, удостоенных ордена «Родительская слава».

Во время онлайн-встречи Путина с награжденными Гавриленко поделились планами о поездке на отдых в Краснодарский край на автомобиле. Им необходимо было преодолеть 5 тыс. километров, чтобы добраться до курорта. Путин отметил, что безопаснее и надежнее сесть на самолет всей семьей и полететь в Сочи.

Путин также обратился к гендиректору «Сургутнефтегаза», миллиардеру Владимиру Богданову с просьбой оказать поддержку многодетным семьям напрямую. Он спросил работающего в «Сургутнефтегазе», как ему помогает компания. Тот ответил, что получил путевку в санаторий — правда, бесплатная она только для него, а за членов семьи приходится доплачивать.