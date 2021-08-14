В Турции 40 человек погибли в результате наводнений

В результате наводнений в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции погибли 40 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

«Проливные дожди вызвали наводнения, в результате которых были снесены дома, пять мостов, автомобили. Многие дороги стали непроходимыми. Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD передает, что 34 человека погибли в Кастамону и шесть — в Синопе», — говорится в сообщении.

По информации агентства, девять пострадавших находятся в больнице Синопа. Один человек числится пропавшим без вести в провинции Бартын. Всего в регионе эвакуировали около 2250 человек.

Ранее сообщалось, что в северной части Турции прошли сильные ливни, из-за чего там начались наводнения. Пострадали провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону. Спасатели эвакуировали людей, которые были заблокированы в домах у русел рек, а также застряли в машинах на затопленных дорогах.