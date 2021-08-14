Рослесхоз: лесные пожары в Якутии не угрожают населенным пунктам

Лесные пожары не несут прямой угрозы населенным пунктам Якутии, огонь распространяется в другую сторону. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников в эфире «Первого канала».

По его словам, на территории Якутии наблюдается сложная лесопожарная ситуация, в Якутске еще присутствует задымленность. Однако в ведомстве считают, что «перелом» уже наступил, а «полный перелом» должен произойти к середине следующей недели .

«Нам чуть поможет погода, ожидаются осадки. И площадь лесных пожаров пойдет на спад», — сказал Советников.

Ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров в Якутии распространился на территории 7 млн гектаров при общей площади в 260 млн. По словам Советникова, большая часть пройденной огнем площади — это низовой пожар, когда «выгорает подстилка, кустарник», но деревья остаются нетронутыми. Он добавил, что на месте погибших растений будут высажены новые.

Эксперт по лесному хозяйству Greenpeace Алексей Ярошенко заявил, что природный пожар в Якутии стал крупнейшем в мире за последние 20 лет.

Рослесхоз опроверг данные Greenpeace о пожарах в Якутии.