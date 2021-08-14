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В Анапе размыло дороги к аэропорту

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В зоне подтопления из-за сильных дождей оказался аэропорт Анапы – дороги к нему размыло. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах ролика семья с дорожными сумками пытается пройти в месте подтопления. Они сняли обувь – уровень воды достигает середины колена, а ребенка мужчина несет на руках.

В результате дождей были подтоплены пять санаториев и здравниц. Более 450 человек, включая постояльцев, эвакуировали. Кроме того, подтопило 352 частных домовладения и 878 придомовых территорий.

Из-за непогоды в городе был введен режим ЧС. В ночь на 13 августа в Краснодарском крае прошли сильные дожди, в результате чего подтоплены оказались пять муниципалитетов региона, включая Новороссийск и Анапу. где выпала трехмесячная норма осадков (109 мм). Все силы городских и экстренных служб были задействованы для борьбы с последствиями стихии.

В Сочи тем временем продолжает действовать штормовое предупреждение, которое, как предполагается, продлится по меньшей мере до утра 15 августа. Купаться местным жителям и гостям курорта запрещается — на заседании городского оперативного штаба уже постановили на время непогоды закрыть все пляжи. Гражданам также не рекомендуется покидать свои дома без необходимости и пользоваться личным транспортом. На нескольких федеральных автодорогах ограничено движение в связи с непогодой.

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