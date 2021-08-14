Выросло количество пострадавших от взрыва автобуса в центре Воронежа

Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался», — сообщил Гусев.

Он рассказал, что в настоящее время в больницах находятся 16 человек. Трое из них — в реанимации, остальные — в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших в результате взрыва, еще двое человек скончались.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан». Ночью 13 августа криминалисты завершили мероприятия на месте взрыва. Автобус был осмотрен снаружи и изнутри — особое внимание было уделено бензобаку, месту над левым колесом и четвертому ряду сидений от водителя. Следователи исключили версию с терактом — на месте не было найдено поражающих элементов, которые характерны для самодельных взрывных устройств. Следствие склоняется к варианту с неисправностью газового оборудования автобуса.

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Игорь Кастюкевич считает, что взрыв – повод для проверки всей сферы пассажирских перевозок в России.

Автобус взорвался вечером 12 августа возле остановки общественного транспорта на улице Кольцовской. Водитель заявил прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС, что его автобус не был оборудован газовыми баллонами, так как работал на дизельном топливе.